Победы Конты и Мугурусы — в обзоре матчей 3-го круга турнира в Цинциннати

На турнире в Цинциннати завершились некоторые матчи третьего круга. Британка Йоханна Конта (7) стала четвертьфиналисткой турнира в Цинциннати, обыграв представительницу Словакии Доминику Цибулкову (11) со счётом 6:3, 6:4. За выход в полуфинал Конта поборется с румынской теннисисткой Симоной Халеп (2).

Посмотреть видеообзор матча Конта — Цибулкова можно на «Чемпионате».

Испанка Гарбинье Мугуруса (4) победила американку Мэдисон Кис (16) со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:3) и теперь в четвертьфинале сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой (8).

Посмотреть видеообзор матча Мугуруса — Кис можно на «Чемпионате».