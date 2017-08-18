Звонарёва сыграет с Ан. Родионовой в первом круге квалификации Нью-Хэйвена

Стала известна сетка квалификации турнира в Нью-Хэйвене — первого соревнования WTA с 2015 года, где сыграет экс-вторая ракетка мира, россиянка Вера Звонарёва. Звонарёва, занимающая сейчас 743-ю строчку рейтинг-листа и получившая от организаторов «уайлд-кард» в квалификацию, в первом раунде встретится с австралийкой Анастасией Родионовой. В случае успеха во втором круге она может встретиться со словачкой Магдаленой Рыбариковой, 33-й ракеткой мира. Рыбарикова не смогла попасть в основную сетку, поскольку поднялась так высоко после полуфинала Уимблдона, а с момента завершения Уимблдонского турнира ещё не прошло шесть недели — именно за этот период закрывается приём заявок в основу турниров WTA.



Также из россиянок в квалификационном турнрие выступят Наталья Вихлянцева, Евгения Родина, Алла Кудрявцева и Екатерина Александрова. В посев попала только Вихлянцева (11), первой соперницей которой станет американка Кайла Дэй. Родина на старте сыграет с немкой Татьяной Марией, Кудрявцева — с сербкой Александрой Крунич, а Александрова — с японкой Шюко Аоямой. Отметим, что для победы в квалификации нужно выиграть три матча.

Звонарёва получила «уайлд кард» в квалификацию турнира в Нью-Хэйвене