Мугуруса: теракт в Барселоне, практически у меня дома, шокировал меня

Испанка Гарбинье Мугуруса, чемпионка «Ролан Гаррос» — 2016 и Уимблдона-2017, высказалась по поводу террористической атаки в Барселоне, в результате которой 13 человек погибло, а больше 100 получили ранения.



«Не могу в это поверить. Я так много раз была в этом месте. Это одна из главных улиц города, на которой очень много магазинов и много людей. До того были теракты в Париже, в Лондоне — а теперь он произошёл и в Барселоне, практически у меня дома. Это шокировало меня, сильно шокировало.



Мне очень жаль людей, которые там были. Похоже, сейчас просто можно оказаться в ненужном месте в ненужное время, это может произойти где угодно», — приводит слова Мугурусы официальный сайт WTA.