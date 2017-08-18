Гулбис, Чорич и Фритц получили «уайлд-кард» в основную сетку Уинстон-Сэйлема

Стали известны обладатели «уайлд-кард» в основную сетку турнира категории ATP 250, который пройдёт на следующей неделе в Уинстон-Сейлеме. Это латвиец Эрнест Гулбис, хорват Борна Чорич, американец Тейлор Фритц и киприот Петрос Хрисокос. 21-летний Хрисокос получил специальное приглашение как лучший игрок в теннис среди американских колледжей по итогам прошлого сезона.



Также сообщается, что от участия в турнире отказался американец Сэм Куэрри, объяснивший своё решение накопившейся усталостью.



Из россиян в основную сетку попали Даниил Медведев, Андрей Кузнецов и Дмитрий Турсунов, играющий по защищённому рейтингу. В квалификации сыграет Андрей Рублёв, поднявшийся в рейтинге уже после закрытия заявок в основу — на тот момент он был 95-й ракеткой мира.