Текстовая онлайн-трансляция матча Мугуруса — Кузнецова в Цинциннати

В четвертьфинале турнира серии Premier в Цинциннати россиянка Светлана Кузнецова (8) сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой (4). По личным встречам Мугуруса ведёт с солидным перевесом — 4:1. Выиграла она и оба матча на харде, и оба поединка, состоявшихся в этом году, причём в двух сетах.



«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого матча.



Соперницей победительницы этого матча по полуфиналу станет либо датчанка Каролина Возняцки, либо чешка Каролина Плишкова, либо итальянка Камила Джорджи.