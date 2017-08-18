Шарапова: я могла завершить карьеру 2 года назад, ведь в жизни много интересного

Российская теннисистка Мария Шарапова, которая намерена играть до Олимпиады в Токио, в интервью Hamptons Magazine рассказала, что была близка к завершению карьеры два года назад после очередного поражения от Серены Уильямс.

«Я профессиональная теннисистка, но так как я молода, в жизни, конечно, были моменты, когда я хотела стать обычным человеком. Быть с друзьями и семьёй, когда они нуждаются в тебе, а только когда у тебя найдётся время. Особенно, когда приходишь на пресс-конференцию после проигранного матча, об этом задумываешься.

Я могла завершить карьеру 2 года назад, потому что в моей жизни много всего интересного, есть многое, чего я нетерпением жду как женщина, хотя теннис и является центром моей жизни в последние 30 лет.

Мне было 28, и я не собиралась играть после Игр-2016. То, как я играю сейчас, сильно отличается от того, что я делала на корте, будучи моложе.

В долгой разлуке понимаешь, о чём действительно скучаешь и почему. В теннисе столько всего, чего я не могу найти в других частях своей жизни. Я соревнуюсь, я играю на победу и побеждаю вместе со своей командой, которая ежедневно помогает мне быть той, кем я являюсь», — приводит слова Шараповой Tennis World USA.