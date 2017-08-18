Кузнецова не смогла выйти в полуфинал турнира в Цинциннати, уступив Мугурусе

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, получившая от организаторов восьмой номер посева, не смогла выйти в полуфинал турнира в Цинциннати. В четвертьфинальном матче Кузнецова со счётом 2:6, 7:5, 5:7 в трёх сетах уступила четвёртой ракетке соревнований — испанке Гарбинье Мугурусе. Матч продолжался 2 часа 46 минут. Кузнецова три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Мугурусы четыре эйса, три ошибки на подаче и семь брейков.

Мугуруса одержала пятую победу над Кузнецовой в шести проведённых матчах.