25-летняя американка Уден объявила о завершении карьеры

25-летняя американская теннисистка Мелани Уден объявила о завершении карьеры. Лучшим достижением спортсменки был выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2009 году, где она уступила Каролине Возняцки. После этого Уден поднялась на 31-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

За свою карьеру уроженка Мариетты (Джорджия) Уден выиграла только один титул WTА, победив в Бирмингеме в 2012 году.

«Хочу сказать спасибо всем моим поклонникам, которые были со мной на протяжении моей карьеры. Я очень благодарна за поддержку на протяжении всех этих лет. С оптимизмом смотрю в будущее, о котором обещаю вам рассказывать», — написала Уден на своей странице в «Твиттере».