28 эйсов не помогли Карловичу обыграть Кирьоса на «Мастерсе» в Цинциннати

Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати. В матче третьего круга Кирьос в трёх сетах обыграл хорвата Иво Карловича со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 6:3. Матч продолжался 1 час 56 минут. Кирьос 8 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи. На счету Карловича 28 эйсов, 5 ошибок на подаче и один брейк. Кирьос в четвёртый раз выиграл у Карловича в четырёх проведённых матчах.

За выход в полуфинал Кирьос сыграет с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания).