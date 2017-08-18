Веснина сыграет со Стивенс, Касаткина — со Стрыцовой на турнире в Нью-Хэйвене

По результатам жеребьёвки стала известна сетка турнира категории Premier в Нью-Хэйвене.
Российская теннисистка Елена Веснина, пятый номер посева, в первом круге сыграет с американкой Слоан Стивенс, получившей «уайлд кард» от организаторов. Первой соперницей Дарьи Касаткиной станет чешка Барбора Стрыцова (7). Анастасия Павлюченкова (6) в первом раунде встретится с одной из победительниц квалификационного турнира.
Первой ракеткой соревнований стала полька Агнешка Радваньска, второй номер посева у словачки Доминики Цибулковой.