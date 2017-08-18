Надаль выиграл испанское дерби в Цинциннати и в 1/4 финала сразится с Кирьосом

Первая ракетка турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати, испанский теннисист Рафаэль Надаль, вышел в четвертьфинал. В матче третьего круга соревнований Надаль со счётом 7:6 (7:1), 6:2 в двух сетах обыграл соотечественника — Альберта Рамоса-Виньоласа. Матч продолжался 1 час 38 минут. Надаль 7 раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Рамоса-Виньоласа три эйса и четыре двойные ошибки. Надаль одержал четвёртую победу над соотечественником в четырёх проведённых матчах. Отметим, все три предыдущие встречи испанцы провели на грунте.

За выход в полуфинал Надаль сыграет с австралийцем Ником Кирьосом.