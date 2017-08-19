Иснер пробился в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати, победив Доналдсона

Американский теннисист Джон Иснер, получивший от организаторов турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати 14-й номер посева, взял верх над соотечественником Джаредом Доналдсоном (WC) в четвертьфинале соревнований. Результат встречи — 7:6 (7:4), 7:5.



Матч продолжался 1 час 31 минуту. Иснер 25 раз подал навылет и допустил 5 двойных ошибок. На счету Доналдсона 8 эйсов и 5 ошибок на подаче.



В полуфинале турнира Иснер встретится с болгарским теннисистом Григором Димитровым, который оказался сильнее японца Юити Сугиту.