Феррер вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Тима

Испанский теннисист Давид Феррер не оставил шансов сопернику из Австрии Доминику Тиму (3) в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-100» в Цинциннати. Противостояние завершилось победой испанца со счётом 6:3, 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. Феррер 2 раза подал навылет, допустил 4 двойных ошибки и и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. В активе Тима 4 эйса, 4 двойных и 5 брейков из 9.



В полуфинале американского турнира Феррер встретится с победителем пары Рафаэль Надаль/ Ник Кирьос.