Надаль проиграл Кирьосу в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати

Австралиец Ник Кирьос пробился в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. В четвертьфинальной встрече он обыграл первую ракетку турнира испанца Рафаэля Надаля — 6:2, 7:5.

Поединок продолжался 1 час 20 минут. На счету Кирьоса 10 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. Надаль подал навылет 4 раза, совершил 2 двойные ошибки и использовал 1 брейк-пойнт из 3.

За выход в финал турнира Кирьос поборется с испанским ветераном Давидом Феррером, который на стадии 1/4 финала обыграл австрийца Доминика Тима (3).