Поражение Надаля, победы Феррера и Иснера — в обзоре игр 1/4 финала в Цинциннати

На турнире серии «Мастерс» в Цинциннати состоялись матчи 1/4 финала. Первый сеяный испанец Рафаэль Надаль уступил австралийцу Нику Кирьосу в двух сетах — 2:6, 5:7. Другой испанский теннисист, Давид Феррер, не оставил шансов сопернику из Австрии Доминику Тиму, победив со счётом 6:3, 6:3.

Американский теннисист Джон Иснер в борьбе за полуфинал турнира взял верх над соотечественником Джаредом Доналдсоном — 7:6 (7:4), 7:5. Болгарин Григор Димитров в двух сетах разгромил японца Юити Сугиту, отдав ему всего три гейма — 6:2, 6:1.

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