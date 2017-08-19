Кирьос: очень рад, что после битвы с Карловичем хорошо сыграл с Надалем

Австралиец Ник Кирьос поделился впечатлениями от побед над хорватом Иво Карловичем и Рафаэлем Надалем за один день, а также рассказал об ожиданиях от полуфинала турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати с испанцем Давидом Феррером.

«Такие победы, безусловно, придают уверенности. Выдержать две тяжелейшие битвы за один день — серьёзное испытание. Я очень рад, что после трудного матча с Иво смог собраться и здорово сыграть в поединке с Надалем. Чем больше трудных ситуаций ты преодолеваешь, тем сильнее становишься.

Что касается полуфинала, то Давид Феррер — очень опытный игрок. Я даже не могу сказать, как давно он выступает. В этом году Давид играет гораздо лучше, чем в прошлом. Он вновь стремится на лидирующие позиции, так что нас ожидает труднейший матч", — приводит слова Кирьоса официальный сайт АТР.