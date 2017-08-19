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Надаль: в матче с Кирьосом я сыграл очень плохо

19 августа 2017, суббота. 09:27 Теннис

Испанец Рафаэль Надаль после поражения от австралийца Ника Кирьоса со счётом 2:6, 5:7 в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати признался, что недоволен своей игрой.

«Надо отдать должное Нику, с ним не бывает просто, он отличный игрок, но я сыграл очень плохо. Я здорово начал матч, но затем у меня наступил провал. А во второй партии он ошибался, у меня были шансы вернуться в игру, но я провёл очень плохой гейм, просто ужасный.

Я очень люблю этот турнир, он становится лучше с каждым годом. Но я не знаю, почему мне никак не удаётся найти свой ритм здесь. Но я продолжу стараться в следующем году", — приводит слова Надаля официальный сайт АТР.

Источник: ATP Сообщить об ошибке
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Ник Кирьос Рафаэль Надаль
Новости. Теннис
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