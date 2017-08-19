Надаль станет первой ракеткой мира с наименьшим количеством набранных очков

Испанец Рафаэль Надаль в понедельник, 21 августа, возглавит рейтинг АТР. В его активе будет 7645 очков. Таким образом, Надаль станет первой ракеткой мира с наименьшим количеством набранных баллов с момента введения новой системы подсчёта очков, которая была введена в 2009 году.

Отметим, что на данный момент худший показатель среди лидеров мужской табели о рангах принадлежит британцу Энди Маррею, который сейчас располагается на вершине, набрав 7750 очков.

Напомним, что о возвращении Надаля на первое место стало известно после отказа швейцарца Роджера Федерера от участия в турнире серии «Мастерс-1000» в Цинциннати.