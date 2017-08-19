Халеп: в матче с Контой я отлично чувствовала ритм

Румынка Симона Халеп поделилась впечатлениями от победы над британкой Йоханной Контой со счётом 6:4, 7:6 (7:1) в четвертьфинале турнира в Цинциннати.

«Сегодня я провела свой лучший матч на этом турнире. Я сильно била по мячу, здорово двигалась, отлично чувствовала ритм. Я очень довольна, что эти ощущения вернулись. Хорошо чувствую себя и понимаю, что показываю теннис высокого уровня. Во втором сете я упустила преимущество и позволила ей вернуться в игру. Конечно, это неприятный спад, но хорошо, что всё закончилось положительно. Я смогла уверенно сыграть на тай-брейке и закончить матч в двух сетах.

Матч со Стивенс будет трудным. Я помню наш поединок со Слоан в Вашингтоне. Это был тяжёлый матч, особенно первый сет. С ней играть всегда трудно, потому что она очень сильно бьёт по мячу и хорошо подаёт. Я могу только играть в свой лучший теннис и отдавать все силы для победы, что и собираюсь сделать", — приводит слова Халеп официальный сайт WТА.