Мугуруса: матч с Кузнецовой стал одним из лучших в сезоне

Испанка Гарбинье Мугуруса прокомментировала победу над россиянкой Светланой Кузнецовой со счётом 6:2, 5:7, 7:5 в четвертьфинале турнира в Цинциннати.

«Я думаю, это был один из лучших матчей сезона, потому что мы оба сыграли очень хорошо. Особенно в третьем сете мы сами выигрывали розыгрыш и хорошо подавали. Я выиграла матч, но думаю, что и Света согласится с тем, что это была отличная встреча. Это была тяжёлая битва, и вокруг было очень горячо. Я довольна своей игрой и тем, как вела себя в трудные моменты.

Почему я часто выигрываю третьи сеты? Наверное, я стараюсь быть храброй и агрессивной, а не паниковать», — приводит слова Кузнецовой официальный сайт WТА.