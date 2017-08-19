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Мугуруса: матч с Кузнецовой стал одним из лучших в сезоне

19 августа 2017, суббота. 11:16 Теннис

Испанка Гарбинье Мугуруса прокомментировала победу над россиянкой Светланой Кузнецовой со счётом 6:2, 5:7, 7:5 в четвертьфинале турнира в Цинциннати.

«Я думаю, это был один из лучших матчей сезона, потому что мы оба сыграли очень хорошо. Особенно в третьем сете мы сами выигрывали розыгрыш и хорошо подавали. Я выиграла матч, но думаю, что и Света согласится с тем, что это была отличная встреча. Это была тяжёлая битва, и вокруг было очень горячо. Я довольна своей игрой и тем, как вела себя в трудные моменты.

Почему я часто выигрываю третьи сеты? Наверное, я стараюсь быть храброй и агрессивной, а не паниковать», — приводит слова Кузнецовой официальный сайт WТА.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Гарбинье Мугуруса Светлана Кузнецова
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