Феррер: матч с Тимом стал для меня лучшим за два года

Испанец Давид Феррер, переигравший австрийца Доминика Тима со счётом 6:3, 6:3 в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати, высоко оценил свою игру в отчётной встрече.

«Это, безусловно, был мой лучший матч за последние два года. Я почти не ошибался, хорошо играл на приёме и в целом очень доволен своей игрой. Приятно вернуться в полуфинал такого крупного турнира, как „Мастерс-1000“. Сейчас для меня каждый матч сродни финалу. Я по-прежнему очень мотивирован и получаю удовольствие от игры в теннис», — приводит слова Феррера официальный сайт АТР.