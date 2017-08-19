Димитров: рад, что обыграл Сугиту менее, чем за час

Болгарин Григор Димитров после победы над японцем Юити Сугитой со счётом 6:2, 6:1 в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати признался, что не показал лучшую игру.

«Я отлично себя чувствую и всегда с удовольствием выступаю в Цинциннати. Я люблю играть на центральном корте здесь. Я выхожу сюда с положительными воспоминаниями и позитивным настроем. Честно говоря, я не думаю, что показал зрелищный теннис, но рад, что провёл на корте меньше часа и прошёл дальше. В таких условиях очень важно затратить как можно меньше сил и энергии. Я знал, как должен играть, и смог адаптироваться к условиями», — приводит слова Димитрова официальный сайт АТР.