Плишкова: условия игры в Цинциннати подходят мне больше, чем Мугурусе

Первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова поделилась ожиданиями от полуфинала турнира в Цинциннати с испанкой Гарбинье Мугурусой, у которой она ведёт по личным встречам со счётом 6-1.

«Думаю, Гарбинье тоже добилась прогресса в последнее время, как и я, поэтому не хочу думать о том, что было раньше. Каждый матч начинается со счёта 0:0. Я стараюсь извлечь позитив из побед, но, честно говоря, не думала, что у меня такая статистика в матчах с Мугурусой.

Всё же я думаю, что условия игры здесь больше подходят мне, потому что корты очень быстрые, погода жаркая. Надеюсь, смогу сыграть так же уверенно, как в поединке с Каролиной Возняцки», — приводит слова Плишковой официальный сайт турнира.