Иснер: матч с Димитровым станет важным и сложным тестом для меня

Американец Джон Иснер, переигравший в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати своего соотечественника Джареда Доналдсона со счётом 7:6 (7:4), 7:5, прокомментировал достигнутый успех и поделился ожиданиями от полуфинала с болгарином Григором Димитровым.

«Матч получился трудным, как я и ожидал. Условия были трудными, потому что на корт падали тени и дул сильный ветер. У меня не всё получалось, мячи часто летели не туда, куда я хотел, но я рад, что смог победить. Думаю, мне повезло.

Григор Димитров отлично играет на этой неделе, я с нетерпением жду полуфинала. Думаю, мы оба выйдем на корт свежими и уверенными в себе, это будет серьёзная битва. Мне предстоит важный и сложный тест», — приводит слова Иснера официальный сайт АТР.