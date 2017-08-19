Мугуруса во время матча с Кузнецовой почтила память жертв теракта в Барселоне

Испанка Гарбинье Мугуруса провела четвертьфинальный матч турнира в Цинциннати с россиянкой Светланой Кузнецовой в белом козырьке с чёрной ленточкой в знак траура по жертвам теракта в Барселоне. Гарбинье победила со счётом 6:2, 5:7, 7:5.

«Я сначала думала разместить ленточку на платье, но играла в чёрной одежде, поэтому выбрала козырёк. Так я хотела показать, что думаю о жертвах трагедии у меня на родине и их семьях», — приводит слова Мугурусы официальный сайт WТА.

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