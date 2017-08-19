Кузнецов сыграет с Киккером, а Рублёв — с Дарси на турнире в Уинстон-Сейлеме

В Уинстон-Сейлеме (США) состоялась жеребьёвка турнира АТР, который пройдёт на харде с 20 по 26 августа. Возглавил посев испанец Роберто Баутиста-Агут (1), который во втором круге сыграет либо с сербом Душаном Лайовичем, либо с киприотом Петросом Хрисохосом (WC).

Россиянин Даниил Медведев (15) также начнёт выступление со второго круга, где его соперником станет либо итальянец Томас Фаббьяно, либо победитель квалификации. Андрей Кузнецов скрестит ракетки с аргентинцем Николасом Киккером, Дмитрий Турсунов встретится с Лу Яньсюнем из Тайваня, а Андрей Рублёв сыграет с бельгийцем Стивом Дарси.

Ознакомиться с основной сеткой соревнований полностью вы можете на «Чемпионате».