Звонарёва выиграла первый матч на турнире WTA за 2 года

Российская теннисистка Вера Звонарёва вышла во второй раунд квалификации на турнире в Нью-Хэйвене. В первом с 2015 года матче турнира WTA Звонарёва, получившая «уайлд-кард» от организаторов, в трёх сетах взяла верх над Анастасией Родионовой, выступающей за Австралию, со счётом 2:6, 6:3, 6:1. Матч продолжался 1 час 35 минут. Звонарёва 3 раза подала навылет и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Родионовой четыре эйса, одна ошибка на подаче и два брейка. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 4-1 в пользу Звонарёвой.

Следующей соперницей Звонарёвой станет словачка Магдалена Рыбарикова (1-й номер посева в квалификации).