Вихлянцева вышла во 2-й раунд квалификации на турнире в Нью-Хэйвене

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева, получившая 11-й номер посева в квалификации турнира в Нью-Хэйвене, вышла во второй раунд соревнований. В стартовом матче, который начался накануне и был остановлен при счете 6:3, 5:2 в пользу россиянки, Вихлянцева взяла верх над американкой Кейлой Дей со счётом 6:3, 6:2. Игровое время матча составило 1 час 24 минуты. Вихлянцева 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Дей 3 эйса, 10 ошибок на подаче и 1 брейк.

Во втором раунде квалификации Вихлянцева сыграет либо с соотечественницей Екатериной Александровой, либо с японкой Шуко Аоямой.