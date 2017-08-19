Мугуруса вышла в финал турнира в Цинциннати, обыграв Кар. Плишкову

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, получившая от организаторов четвёртый номер посева, вышла в финал турнира в Цинциннати. В полуфинальном матче Мугуруса в двух сетах обыграла первую ракетку мира, чешку Каролину Плишкову со счётом 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 19 минут. Мугуруса 2 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 14. На счету Плишковой 6 эйсов и 3 ошибки на подаче.

Мугуруса во второй раз выиграла у Плишковой в восьми поведённых матчах. Первую победу над соперницей испанка одержала на «Ролан Гаррос» — 2013, тогда они встречались впервые.