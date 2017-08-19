Звонарёва сыграла только один сет в матче 2-го раунда квалификации в Нью-Хэйвене

Российская теннисистка Вера Звонарёва, которая выступала на первом для неё турнире WTA с 2015 года, отказалась от продолжения борьбы во втором раунде квалификации соревнований в Нью-Хэйвене. Звонарёва за 1 час 6 минут в упорной борьбе проиграла первой сеяной в квалификации словачке Магдалене Рыбариковой первый сет со счётом 5:7 и не стала продолжать матч. За проведённое на корте время Звонарёва один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету Рыбариковой три эйса, две ошибки на подаче и три брейка.

Досрочное завершение матча Звонарёва объяснила травмой левого ахиллова сухожилия и усталостью. Напомним, что стартовый матч россиянки в квалификации против Анастасии Родионовой из Австралии был перенесён со вчерашнего вечера на сегодня и завершён всего несколько часов назад.