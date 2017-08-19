Димитров стал первым финалистом «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Иснера

Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в финал турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати. В полуфинальном матче седьмой сеяный, Димитров, на двух тай-брейках со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (12:10) обыграл 14-ю ракетку соревнований — американца Джона Иснера. Матч продолжался 2 часа 3 минуты. Димитров десять раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. На счету Иснера 14 эйсов. Соперники ни разу не смогли взять чужую подачу.

Димитров сравнял счёт в личном противостоянии с Иснером – 1-1. Ранее теннисисты встречались 2 года назад на «Мастерсе» в Майами, тогда сильнее был американец – 7:6 (7:2), 6:2.