Мугуруса: уверенность и спокойствие помогли победить Кар. Плишкову

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (4) прокомментировала победу над первой ракеткой мира, чешкой Каролиной Плишковой со счётом 6:3, 6:2 и выход в финал турнира в Цинциннати.

«Победа над первой ракеткой мира всегда очень приятна. Я контролировала игру, и всё шло, как я задумала. Мои удары были точны, я очень хорошо играла. Я старалась быть агрессивной на своей подаче, потому что знаю, что и Каролина играет не менее агрессивно. Я много работаю, чтобы уметь противостоять подобным соперникам, поэтому сегодня я была уверена и спокойна.

Я не паниковала, зная, что она хорошо принимает. Я была начеку, но оставалась спокойна. Я сохранила уверенность в себе и повернула игру в свою пользу», — приводит слова Мугурусы пресс-служба WTA.