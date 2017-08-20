Кар. Плишкова: в полуфинале с Мугурусой сказался тяжёлый график 2 последних дней

Первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова прокомментировала поражение от испанки Гарбинье Мугурусы со счётом 3:6, 2:6 в полуфинале турнира в Цинциннати.

«Не думаю, что показала сегодня свой лучший теннис. Я была не слишком энергична. Наверняка сказался тяжёлый график последних двух дней, когда за 24 часа пришлось провести три матча.

Думаю, что Гарбинье здорово играла сегодня, быстро и подавала хорошо. Я же начала уступать с первого же гейма первого сета, а во второй партии всё стало очевидно. Трудно найти хоть что-то положительное для меня в этом матче, но в целом в последние дни и даже недели, как мне кажется, у меня были хорошие дни и хорошие матчи", — приводит слова Плишковой пресс-служба WTA.