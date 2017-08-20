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Звонарёва: почувствовала, что всё ещё могу играть на высоком уровне

20 августа 2017, воскресенье. 01:12 Теннис

Российская теннисистка Вера Звонарёва поделилась впечатлениями от своего возвращения в WTA-тур после рождения ребёнка. Россиянка вышла во второй раунд квалификации на турнире в Нью-Хэйвене, но не смогла завершить матч из-за усталости и травмы левого ахилла.

“Я чувствовала себя довольно хорошо на корте. Несмотря ни на что, я почувствовала, что всё ещё могу играть на высоком уровне. Это всего лишь мой второй матч на таком уровне. В целом он проходил хорошо. У меня было настроение бороться, хватало сил на длинные розыгрыши и отличные удары. Мне это очень понравилось.

В ближайших целях – восстановиться, чтобы сыграть в квалификации US Open. Долгосрочных целей пока нет. После US Open я вернусь к семье, а там посмотрим.

Соревнования, подготовка к матчам, желание играть лучше от матча к матчу, переживать взлёты и падения, каждый день бороться с собой, чтобы стать лучше – эти чувства очень трудно получить в обычной жизни. И конечно, победы. Это великое чувство», — приводит слова Звонарёвой пресс-служба турнира.

Звонарёва сыграла только один сет в матче 2-го раунда квалификации в Нью-Хэйвене
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Вера Звонарёва
Новости. Теннис
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