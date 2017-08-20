Хингис и Чань Юнжань выиграли турнир в Цинциннати в парном разряде

Швейцарка Мартина Хингис и Чань Юнжань (2) из Тайваня в финале парного разряда турнира в Цинциннати переиграли Се Шувэй из Тайваня и румынку Монику Никулеску со счётом 4:6, 6:4, [10:7]. Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. Оба дуэта выиграли по 5 геймов на подаче оппоненток.

Для 36-летней Хингис этот титул стал 61-м в карьере и шестым в текущем сезоне на соревнованиях WТА в парном разряде. 28-летняя Чань Юнжань завоевала 24-й трофей в общей сложности и седьмой в 2017 году.

В финале одиночного разряда сыграют румынка Симона Халеп (2) и испанка Гарбинье Мугуруса (4).