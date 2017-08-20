Димитров: выход в финал «Мастерса» — большой шаг вперёд для меня

Болгарин Григор Димитров после победы над американцем Джоном Иснером со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (12:10) в полуфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати поделился впечатлениями от первого в карьере выхода в финал соревнований «Мастерс».

«Это большой шаг вперёд для меня. Я играю в АТР уже достаточно долго и научился ценить эти моменты. Вы всегда работаете ради участия в решающих матчах, вне зависимости от уровня турнира. Для меня сейчас всё складывается поэтапно. Здорово чувствовать, что с каждым выходом на корт ты играешь всё лучше и чувствуешь себя всё увереннее.

В матче с Иснером я показал хороший теннис. Это был один из матчей, в которых нужно терпеть. Я смог вытерпеть, что и стало ключом к победе. Я понимал, что в игре с Джоном не будет много ударов, а в основном всё решится на подаче. Я должен был использовать все свои возможности, потому что судьбу встречи решали несколько розыгрышей. Я оставался спокойным в эти моменты и доволен тем, как выдержал напряжение. Тело ведёт себя хорошо, так что я надеюсь, что в финале будет ещё один хороший день. Главное, сыграть правильно, а тогда и результат придёт», — приводит слова Димитрова официальный сайт АТР.