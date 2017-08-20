Кирьос: горжусь, что победил Феррера, не показав свой лучший теннис

Австралиец Ник Кирьос поделился впечатлениями от победы над испанцем Давидом Феррером со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4) в полуфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати.

«Феррер — просто кошмарный соперник для меня, потому что я высокий парень, а он не очень. Он бьёт достаточно плоско, поэтому мячи после его ударов отскакивают невысоко. Мне приходилось бить в низкой точке, что доставляло неудобства. Матч получился тяжёлым. Не думаю, что показал свой лучший теннис. Я подавал не очень хорошо, кроме тай-брейков. В целом я горжусь тем, что смог победить в таких условиях», — приводит слова Кирьоса официальный сайт АТР.