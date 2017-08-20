Стивенс: я сыграла не очень плохо, просто Халеп была свежее

Американка Слоан Стивенс, уступившая в полуфинале турнира в Цинциннати румынке Симоне Халеп со счётом 2:6, 1:6, проанализировала причины постигшей её неудачи.

«Играть три матча за 24 часа всегда трудно. Но я думаю, что сыграла не очень плохо, просто соперница была немного свежее. В целом это был не мой день», — приводит слова Стивенс официальный сайт WТА.

За титул Халеп поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой. Напомним, что в случае успеха Симона впервые в карьере возглавит рейтинг WТА, лидером которого на данный момент является чешка Каролина Плишкова.