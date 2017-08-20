Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не смогла выйти в основную сетку турнира в Нью-Хэйвене. В финальном раунде квалификации 11-я сеяная Вихлянцева уступила третьей ракетке отборочного турнира бельгийке Элисе Мертенс со счётом 4:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 20 минут. Вихлянцева один раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету Мертенс 7 эйсов, 3 ошибки на подаче и 4 брейка.

Мертенс одержала вторую победу над Вихлянцевой в двух проведённых матчах.