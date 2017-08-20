Монтейро вышел во 2-й круг турнира в Уинстон-Сейлеме, обыграв Долгополова

Бразильский теннисист Тьяго Монтейро вышел во второй круг турнира в Уинстон-Сейлеме. В стартовом матче Монтейро в двух сетах обыграл украинца Александра Долгополова со счётом 6:3, 6:3. Матч продолжался 55 минут. Монтейро 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 3. На счету Долгополова 5 эйсов и 3 ошибки на подаче. Монтейро одержал вторую победу над Долгополовым в двух проведённых матчах.

За выход в третий круг соревнований Монтейро сыграет с седьмым сеяным итальянцем Паоло Лоренци.