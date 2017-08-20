Кузнецов вышел во второй круг турнира в Уинстон-Сейлеме и сыграет с Иснером

Российский теннисист Андрей Кузнецов вышел во второй круг турнира в Уинстон-Сейлеме. В стартовом матче Кузнецов в двух сетах обыграл аргентинца Николаса Киккера со счётом 7:5, 6:2. Матч продолжался 1 час 26 минут. Кузнецов пять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Киккера три эйса, пять ошибок на подаче и один брейк. Теннисисы впервые встречались друг с другом.

За выход в третий круг соревнований Кузнецов сыграет с третьим сеяным, американцем Джоном Иснером.