Димитров выиграл «Мастерс» в Цинциннати, взяв верх над Кирьосом

Болгарский теннисист Григор Димитров выиграл турнир серии «Мастерс-1000» в Цинциннати. В финальном матче седьмой сеяный Димитров в двух сетах обыграл австралийца Ника Кирьоса со счётом 6:3, 7:5. Матч продолжался 1 час 25 минут. Димитров 6 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Кирьоса 15 эйсов и 4 ошибки на подаче. Димитров одержал вторую победу над Кирьосом в двух проведённых матчах.

26-летний Димитров выиграл седьмой титул в карьере, третий в 2017 году.