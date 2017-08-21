Видеообзор финала турнира WTA в Цинциннати

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса выиграла турнир в Цинциннати. В финальном матче четвёртая сеяная разгромила вторую ракетку мира Симону Халеп из Румынии со счётом 6:1, 6:0. Мугуруса одержала третью победу над Халеп в четырёх проведённых матчах.



Чемпионка Уимблдона-2017 и «Ролан Гаррос»- 2016 Мугуруса завоевала пятый титул в карьере, этот титул старым вторым для спортсменки в текущем сезоне.



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