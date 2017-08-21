Надаль обогнал Маррея и впервые с 6 июля 2014 года стал лучшим теннисистом мира

В рейтинге ATP от 21 августа испанец Рафаэль Надаль опередил британца Энди Маррея, потерявшего очки за прошлогоднее выступление на «Мастерс 1000» в Цинциннати, и спустя три с лишним года вернулся на первую строчку. Маррей стал второй ракеткой мира, опережая швейцарца Роджера Федерера на 5 очков, и будет посеян вторым на US Open, если примет в нём участие.



Немец Александр Зверев, несмотря на поражение в стартовом матче Цинциннати, впервые в карьере поднялся на шестую строчку. Он обогнал хорвата Марина Чилича, у которого «сгорели» очки за титул Цинциннати-2016. Кроме того, в топ-10 вернулся болгарин Григор Димитров, впервые в карьере ставший чемпионом «Мастерс 1000». Он вытеснил из десятки канадца Милоша Раонича.



Напомним, что трое из входящих в первую десятку игроков объявили о досрочном завершении сезона: Стэн Вавринка, Новак Джокович и Кей Нисикори.



Рейтинг ATP. 21 августа

1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7645.

2 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 7150.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7145.

4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5690.

5 (5). Новак Джокович (Сербия) – 5325.

6 (7). Александр Зверев (Германия) — 4470.

7 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4155.

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4030.

9 (11). Григор Димитров (Болгария) — 3710.

10 (9). Кей Нисикори (Япония) – 3285.

…

29 (32). Карен Хачанов (Россия) — 1390.

53 (51). Даниил Медведев (Россия) — 889.

54 (55). Андрей Рублёв (Россия) — 888.

70 (68). Андрей Кузнецов (Россия) – 721.

98 (93). Михаил Южный (Россия) – 551.

100 (101). Евгений Донской (Россия) — 549.