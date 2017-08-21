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Надаль обогнал Маррея и впервые с 6 июля 2014 года стал лучшим теннисистом мира

21 августа 2017, понедельник. 09:23 Теннис

В рейтинге ATP от 21 августа испанец Рафаэль Надаль опередил британца Энди Маррея, потерявшего очки за прошлогоднее выступление на «Мастерс 1000» в Цинциннати, и спустя три с лишним года вернулся на первую строчку. Маррей стал второй ракеткой мира, опережая швейцарца Роджера Федерера на 5 очков, и будет посеян вторым на US Open, если примет в нём участие.

Немец Александр Зверев, несмотря на поражение в стартовом матче Цинциннати, впервые в карьере поднялся на шестую строчку. Он обогнал хорвата Марина Чилича, у которого «сгорели» очки за титул Цинциннати-2016. Кроме того, в топ-10 вернулся болгарин Григор Димитров, впервые в карьере ставший чемпионом «Мастерс 1000». Он вытеснил из десятки канадца Милоша Раонича.

Напомним, что трое из входящих в первую десятку игроков объявили о досрочном завершении сезона: Стэн Вавринка, Новак Джокович и Кей Нисикори.

Рейтинг ATP. 21 августа
1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7645.
2 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 7150.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7145.
4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5690.
5 (5). Новак Джокович (Сербия) – 5325.
6 (7). Александр Зверев (Германия) — 4470.
7 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4155.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4030.
9 (11). Григор Димитров (Болгария) — 3710.
10 (9). Кей Нисикори (Япония) – 3285.

29 (32). Карен Хачанов (Россия) — 1390.
53 (51). Даниил Медведев (Россия) — 889.
54 (55). Андрей Рублёв (Россия) — 888.
70 (68). Андрей Кузнецов (Россия) – 721.
98 (93). Михаил Южный (Россия) – 551.
100 (101). Евгений Донской (Россия) — 549.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Зверев Григор Димитров Рафаэль Надаль Роджер Федерер Энди Маррей
Новости. Теннис
21 августа 2017, понедельник
09:23 Надаль обогнал Маррея и впервые с 6 июля 2014 года стал лучшим теннисистом мира
05:00 Видеообзор финала турнира «Мастерс» в Цинциннати
04:29 Видеообзор финала турнира WTA в Цинциннати
04:24 Видеообзор финала турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати в парном разряде
04:00 Корне одержала победу над Путинцевой, не отдав ни гейма
01:08 Мугуруса: я хочу выигрывать турниры — это движет мной всегда
00:44 Димитров выиграл «Мастерс» в Цинциннати, взяв верх над Кирьосом
20 августа 2017, воскресенье
23:52 Кузнецов вышел во второй круг турнира в Уинстон-Сейлеме и сыграет с Иснером
23:15 Монтейро вышел во 2-й круг турнира в Уинстон-Сейлеме, обыграв Долгополова
22:14 Мугуруса отдала Халеп лишь один гейм в финале турнира в Цинциннати
21:11 Эрбер и Маю выиграли «Мастерс» в Цинциннати в парном разряде
19:39 Вихлянцева не смогла выйти в основную сетку турнира в Нью-Хэйвене
15:57 Стивенс: я сыграла не очень плохо, просто Халеп была свежее
15:35 Плишкова: трудно найти что-то позитивное в поражении от Мугурусы
13:56 Кирьос: горжусь, что победил Феррера, не показав свой лучший теннис
12:52 Видеообзор полуфиналов «Мастерса» в Цинциннати
12:40 Димитров: выход в финал «Мастерса» — большой шаг вперёд для меня
12:12 Видеообзор полуфиналов женского турнира в Цинциннати
11:35 Мугуруса: победа над первой ракеткой мира — всегда особенный момент
11:02 Халеп: Мугуруса будет фаворитом финала турнира в Цинциннати
10:34 Халеп в случае победы над Мугурусой станет первой ракеткой мира
09:49 Хингис и Чань Юнжань выиграли турнир в Цинциннати в парном разряде
09:41 Вихлянцева вышла в финал квалификации турнира в Нью-Хэйвене
04:53 Кирьос сломил сопротивление Феррера и пробился в финал «Мастерса» в Цинциннати
01:12 Звонарёва: почувствовала, что всё ещё могу играть на высоком уровне
00:53 Кар. Плишкова: в полуфинале с Мугурусой сказался тяжёлый график 2 последних дней
00:39 Халеп вышла в финал турнира в Цинциннати, отдав лишь три гейма Стивенс
00:28 Мугуруса: уверенность и спокойствие помогли победить Кар. Плишкову
19 августа 2017, суббота
23:31 Димитров стал первым финалистом «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Иснера
23:02 Звонарёва сыграла только один сет в матче 2-го раунда квалификации в Нью-Хэйвене
21:13 Александрова завершила борьбу в квалификации турнира в Нью-Хэйвене
20:35 Мугуруса вышла в финал турнира в Цинциннати, обыграв Кар. Плишкову
19:12 Вихлянцева вышла во 2-й раунд квалификации на турнире в Нью-Хэйвене
18:56 Звонарёва выиграла первый матч на турнире WTA за 2 года
16:37 Кузнецов сыграет с Киккером, а Рублёв — с Дарси на турнире в Уинстон-Сейлеме
15:11 Мугуруса во время матча с Кузнецовой почтила память жертв теракта в Барселоне
14:59 Иснер: матч с Димитровым станет важным и сложным тестом для меня
13:59 Плишкова: условия игры в Цинциннати подходят мне больше, чем Мугурусе
12:56 Стивенс: надеюсь, полуфинал с Халеп сложится иначе, чем матч в Вашингтоне
11:52 Димитров: рад, что обыграл Сугиту менее, чем за час
11:40 Феррер: матч с Тимом стал для меня лучшим за два года
11:16 Мугуруса: матч с Кузнецовой стал одним из лучших в сезоне
10:59 Халеп: в матче с Контой я отлично чувствовала ритм
10:31 Надаль станет первой ракеткой мира с наименьшим количеством набранных очков
09:27 Надаль: в матче с Кирьосом я сыграл очень плохо
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