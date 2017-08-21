Надаль остался лидером чемпионской гонки, Димитров поднялся на шестое место

В новой версии чемпионской гонки ATP от 21 августа первая пятёрка осталась без изменений. Испанец Рафаэль Надаль увеличил отрыв от пропускавшего «Мастерс 1000» в Цинциннати швейцарца Роджера Федерера до 220 очков. На шестое место поднялся чемпион соревнований в Цинциннати, болгарин Григор Димитров.
Чемпионская гонка ATP. 21 августа
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7365.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7145.
3 (4). Александр Зверев (Германия) — 4175.
4 (3). Доминик Тим (Австрия) — 3535.
5 (5). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150.
6 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3060.
7 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 2905.
8 (7). Новак Джокович (Сербия) — 2585.
9 (8). Энди Маррей (Великобритания) — 2290.
10 (10). Сэм Куэрри (США) — 2075.
…
36 (36). Карен Хачанов (Россия) — 980.
44 (43). Андрей Рублёв (Россия) — 779.
54 (51). Даниил Медведев (Россия) — 707.
82 (78). Андрей Кузнецов (Россия) — 501.
85 (79). Евгений Донской (Россия) — 494.