На US Open 8 теннисисток будут претендовать на первую строчку

На US Open, который пройдёт с 28 августа по 10 сентября, восемь теннисисток будут претендовать на звание первой ракетки мира. Предварительный расклад после вычета очков за US Open — 2016 таков: лидирует Симона Халеп, у которой 5955 баллов. Далее идут Гарбинье Мугуруса (5790), Элина Свитолина (5400), Каролина Плишкова (5090), Каролина Возняцки (4570), Йоханна Конта (4510), Светлана Кузнецова (4340) и Винус Уильямс (3976). При этом не зависят от выступления соперниц лишь первые три теннисистки — завоевание титула любой из них гарантирует ей первую строчку. Остальным требуется более ранний вылет кого-то из других претенденток на лидерство. К примеру, если Плишкова обыграет в финале Халеп, то первой станет Симона. Если Плишкова в финале победит Мугурусу, то у них будет одинаковое количество очков, однако испанка окажется впереди по дополнительным показателям (очки на крупных турнирах).



Отметим также, что если чешка не дойдёт до финала, то потеряет первое место вне зависимости от результатов её соперниц.

Титул на турнире «Большого шлема» в женском туре даёт 2000 рейтинговых баллов, финал — 1300. За полуфинал начисляется 780 очков.

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