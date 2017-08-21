Путинцева резко раскритиковала тренера за просмотр видео во время её матча

Выступающая за Казахстан Юлия Путинцева резко раскритиковала своего тренера во время матча первого круга турнира в Нью-Хэйвене с француженкой Ализе Корне. Путинцева вызвала наставника при счёте 0:3 в первом сете. Отметим, что в итоге Юлия не выиграла ни одного гейма.



Во время тайм-аута Путинцева не стала слушать тактические подсказки, а резко высказалась по поводу того, что тренер не подбадривает её во время удачных розыгрышей, не аплодирует ей, в том числе после ошибок соперницы, а вместо этого сидит и смотрит «видео про плоскую Землю».



Посмотреть запись тайм-аута можно в YouTube.