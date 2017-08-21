Веснина не смогла выйти во 2-й круг турнира в Нью-Хэйвена, проиграв Богдан

Российская теннисистка Елена Веснина, получившая от организаторов пятый номер посева, не смогла выйти во второй круг турнира в Нью-Хэйвене. В стартовом матче Веснина в двух сетах уступила румынке Ане Богдан, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 5:7, 5:7. Матч продолжался 2 часа. Веснина 4 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 11. На счету Богдан 7 эйсв, 2 ошибки на подаче и 4 брейка. Богдан сравняла счёт в личном противостоянии с Весниной – 1-1.

За выход в четвертьфинал Богдан сыграет с победительницей матча Леся Цуренко (Украина) — Кирстен Флипкенс (Бельгия, Q).