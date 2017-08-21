Пэн Шуай вышла во 2-й круг турнира в Нью-Хэйвене, обыграв Синякову

Китайская теннисистка Пэн Шуай, получившая от организаторов восьмой номер посева, вышла во второй круг турнира в Нью-Хэйвене. В стартовом матче Пэн Шуай в трёх сетах обыграла чешку Катержину Синякову со счётом 1:6, 6:3, 7:6 (7:3). Матч продолжался 2 часа 14 минут. Пэн Шуай 1 раз подала навылет и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Синяковой 3 эйса, 2 ошибки на подаче и 4 брейка. Пэн Шуай вышла вперёд в личном противостоянии с Синяковой – 2-1. При этом до 2017 года соперницы не встречались.

За выход в четвертьфинал Пэн Шуай сыграет с Мирьяной Лучич-Барони из Хорватии.