14 эйсов не помогли Кр. Плишковой обыграть Гаврилову на турнире в Нью-Хэйвене

Представляющая Австралию теннисистка Дарья Гаврилова вышла во второй круг турнира в Нью-Хэйвене. В стартовом матче Гаврилова в трёх сетах победила чешку Кристину Плишкову, начавшую соревнования с квалификации, со счётом 7:5, 4:6, 7:5. Матч продолжался 2 часа 12 минут. Гаврилова 6 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 18. На счету Плишковой 14 эйсов, 1 ошибка на подаче и 5 брейков. Теннисистки впервые встречались друг с другом.

За выход в четвертьфинал Гаврилова сыграет с Тимей Бабош из Венгрии.